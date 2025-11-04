https://news.day.az/world/1792871.html Две страны подали заявки на вступление в Транстихоокеанское партнерство Филиппины и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подали официальные заявки на вступление в Транстихоокеанское партнерство (ТТП). Об этом сообщает Nikkei Asia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Как уточняется, обе страны направили документы в августе в Новую Зеландию, выполняющую функции секретариата ТТП.
Газета отмечает, что Филиппины решили подать заявку на фоне призывов местного бизнеса после введенных США пошлин.
