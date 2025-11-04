Две страны подали заявки на вступление в Транстихоокеанское партнерство

Филиппины и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подали официальные заявки на вступление в Транстихоокеанское партнерство (ТТП). Об этом сообщает Nikkei Asia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как уточняется, обе страны направили документы в августе в Новую Зеландию, выполняющую функции секретариата ТТП.

Газета отмечает, что Филиппины решили подать заявку на фоне призывов местного бизнеса после введенных США пошлин.