В Берлине ожидаются помехи в работе GPS

В Берлине предупредили о возможных сбоях, которые могут наблюдаться в работе спутниковой навигационной системы GPS 9 ноября. Причиной возможных сбоев названы "меры безопасности".

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в местной авиадиспетчерской службе.

Как отмечает собеседник агентства, возможные помехи могут быть в Берлине в радиусе 240 км. Он не уточнил, о каких мерах безопасности идет речь, но заметил, что они ожидаются во временной промежуток с 14:00 до 01:00 по бакинскому времени.

Информация о возможных проблемах с GPS доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства авиационными службами Германии. О подобных сбоях в работе GPS 9 ноября сообщили и власти Польши, связав ожидаемые помехи с предупреждением Берлина.

В немецких авиационных службах также отмечается, что сбои в работе GPS могут также наблюдаться 11 ноября.