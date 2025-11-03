ФРГ тестирует новое лазерное оружие

Немецкий флот ведет испытания лазерного оружия, которое предназначено для уничтожения дронов и ракет.

Как передает Day.Az, об этом сообщает журнал The National Interest.

"Военно-морской флот Германии приблизился к получению действующего лазерного оружия после годичных испытаний на борту военного корабля. Компании Rheinmetall и MBDA совместно с ВМС Германии работают над созданием лазерного оружия, способного противостоять угрозам со стороны беспилотников и современных ракет", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что новое оружие испытывают на фрегате "Sachsen". Военные провели уже более 100 боевых стрельб.

В ходе испытаний лазерное оружие поражало цель, "не полагаясь на рельеф местности как на препятствие для лазерного луча". Rheinmetall назвала это боем "на фоне голубого неба".