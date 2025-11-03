Пакистан анонсировал запуск первой китайской подводной лодки

Военно-морские силы Пакистана ожидают, что их первая подводная лодка, спроектированная в Китае, поступит на вооружение в 2026 году.

Как передает Day.Az, по словам адмирала страны Навида Ашрафа, это укрепит стремление Пекина противостоять региональному сопернику Индии и проецировать свое влияние на Ближний Восток.

Сделка, в рамках которой Исламабад получит восемь подводных лодок класса "Хангор" к 2028 году, "продвигается гладко", заявил адмирал Навид Ашраф в интервью Global Times, опубликованном в воскресенье, добавив, что эти подводные лодки повысят возможности Пакистана по патрулированию Северного Аравийского моря и Индийского океана, пишет Reuters.

Обновление по сделке по поставке китайских подводных лодок последовало за тем, как в мае ВВС Пакистана с помощью истребителей J-10 китайского производства сбили индийский самолет Rafale, произведенный во Франции.

Согласно условиям соглашения о поставке подводных лодок, стоимость которого, как сообщается, составляет до 5 миллиардов долларов, первые четыре дизель-электрические ударные подводные лодки будут построены в Китае, а остальные суда будут собраны в Пакистане с целью повышения технических возможностей этой южноазиатской страны.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Исламабад уже давно является крупнейшим покупателем оружия Пекина и в период с 2020 по 2024 год купил более 60% экспортируемого Китаем оружия.

Китайско-пакистанский экономический коридор, являющийся частью флагманской инфраструктурной инициативы председателя Си Цзиньпина "Один пояс, один путь", направлен на обеспечение маршрута для крупнейшего в мире импортера энергоносителей, который позволит ему поставлять поставки с Ближнего Востока в обход Малаккского пролива - стратегически важного перевала между Малайзией и Индонезией, который может быть заблокирован в военное время.

Эта инициатива также расширяет сферу влияния Китая на Афганистан, Иран и Центральную Азию и фактически охватывает Индию, учитывая связи Пекина с хунтой в Мьянме и хорошие отношения с Бангладеш.