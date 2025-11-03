https://news.day.az/world/1792752.html МАГАТЭ продолжило работу на объектах в Иране Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают работать только на двух атомных объектах в Иране. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
МАГАТЭ продолжило работу на объектах в Иране
Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают работать только на двух атомных объектах в Иране.
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его словам, Тегеран остается привержен Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Соглашению о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ. Однако по законодательству любой запрос на дополнительные инспекции будет рассматриваться в отдельном порядке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре