МАГАТЭ продолжило работу на объектах в Иране

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают работать только на двух атомных объектах в Иране.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Тегеран остается привержен Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Соглашению о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ. Однако по законодательству любой запрос на дополнительные инспекции будет рассматриваться в отдельном порядке.