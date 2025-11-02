Госдолг Британии вырос в три раза

Показатель государственного долга Великобритании за прошедшие 20 лет вырос в три раза и достиг £2,9 трлн (около $3,8 трлн), что составляет практически 100% валового внутреннего продукта (ВВП).

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на исследование Oxford Economics.

"Теперь мы ясно видим, что фискальная система явно дала сбой, а соотношение долга и ВВП не вышло на устойчивый путь", - заявил в беседе с изданием профессор университета Кембриджа Яджит Чадха.

Отмечается, что по темпам роста уровня госдолга Британия опережает большинство развитых стран, за исключением Соединенных Штатов и Испании.