Этой стране предрекли развал правительства

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер может подать в отставку из-за неспособности согласовать федеральный бюджет королевства на 2026 год. Развал правительства из-за миллиардной помощи Украине предрекли в издании Echo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Страна может лишиться руководства из-за отсутствия соглашения между правящими политическими силами. Камнем преткновения стало согласование бюджета в 10 миллиардов евро, из которых миллиард выделяется Украине.

"Федеральное правительство соберется в понедельник в полдень ограниченным составом, чтобы возобновить работу над бюджетом. Премьер-министр Барт де Вевер должен представить новое предложение своим заместителям после индивидуальных встреч с ними на прошлой неделе", - поясняют авторы.

Стороны не могут договориться об источниках финансирования федеральной казны. Де Вевер настаивает на увеличении НДС, снижении расходов на здравоохранение и соцобеспечение, существенном сокращении выплат по безработице и длительным больничным. Иные представители правительства предлагают увеличить налоги на богатых. В условиях отсутствия решения Бельгии грозит неконтролируемый рост процентной ставки по ее огромному внешнему долгу, составляющему порядка 250 процентов к ВВП (более 1,55 триллиона евро).