Президент Ильхам Алиев: Мы уже экспортируем военную продукцию во многие страны

Скорее всего, уже в ближайшем будущем многие азербайджанские компании будут производить качественную продукцию военного назначения мирового уровня.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.
"По государственной линии также проводится работа в этом направлении, и мы уже в значительной степени расширяем наши военные возможности за счет местного производства, во многом удовлетворяем собственные потребности. Мы уже экспортируем военную продукцию во многие страны", - добавил Президент.
