Сколько мин обезвредили в октябре в Карабахе?

Обнародована информация об операциях по разминированию за октябрь, проведенных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана соответствующими структурами.

Как сообщили Day.Az в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане, а также в освобожденных селах Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы Газахского района было обнаружено 406 противопехотных мин, 364 противотанковые мины и 12 298 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 7022,1 гектара территории.