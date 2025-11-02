Шеф Пентагона высказался об укреплении партнерства с Вьетнамом

Власти США придают большое значение стратегическому партнерству с Вьетнамом и рассчитывают на последующее укрепление связей.

Как передает Day.Az, об этом в ходе встречи с генеральным секретарем Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Ламом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает Вьетнамское информационное агентство.

По его словам, американские власти поддерживают "сильный, независимый и процветающий Вьетнам". Хегсет добавил, что США хотели бы укрепить сотрудничество как в двустороннем, так и в региональном масштабе, особенно в области предотвращения транснациональной преступности, безопасности на море, гуманитарной помощи и по другим важным вопросам.

Глава Пендагона подчеркнул, что США продолжат поддерживать Вьетнам в вопросе повышения потенциала и модернизации его оборонной промышленности и расширят программы сотрудничества в сфере подготовки высококвалифицированных кадров.

Хегсет рассказал, что ярким отражением процесса примирения и сотрудничества является очистка территорий бывших американских военных баз в Биенхоа на юге и в Дананге в центре Вьетнама от загрязнения диоксином, применявшимся американскими военнослужащими в военные годы.

То Лам подтвердил, что вьетнамские власти рассматривают США в качестве одного из важнейших партнеров и желает продолжать укреплять обширное двустороннее сотрудничество.