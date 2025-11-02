Азербайджан и Италия формируют новый контур евро-каспийского энергетического партнёрства

В сентябре было сообщено, что SOCAR согласилась приобрести компанию Italiana Petroli - одного из крупнейших операторов розничной торговли топливом в Италии, при условии получения всех необходимых одобрений. Эта сделка не увеличивает объёмы поставок газа сразу, однако напрямую вводит Азербайджан в итальянский рынок downstream-сегмента, позволяя продавцу лучше понимать поведение конечных потребителей внутри Италии.

Как передает Day.Az, об этом рассказывается в статье специалист по энергетической безопасности и геоэкономике, научный сотрудник Канадского института энергетических исследований и Канадского института глобальных отношений Роберта Катлера, опубликованной на сайте Миссии Ассоциации НАТО Канады.

Italiana Petroli предоставит SOCAR платформу для увязки коммерческих сроков с практической деятельностью вдоль Южного газового коридора (ЮГК). Для Италии SOCAR приносит финансовую устойчивость и операционные возможности. С приближением зимы объём прокачки газа будет зависеть от модернизации компрессоров, точности измерений и плановых работ по обслуживанию. Покупка позволит наладить координацию между инженерами и финансистами SOCAR и итальянскими операторами, обеспечив синхронизацию контрактов, разрешений и поставок оборудования с реальными рабочими графиками.

Выход Трансадриатического газопровода (TAP) в регионе Апулия, на "каблуке" итальянского сапога, придаёт этому партнёрству реальную опору на земле, в то время как добыча и транзитная роль Азербайджана усиливают его вес. К началу сентября 2025 года совокупные поставки газа через TAP превысили 50 миллиардов кубометров. На этом уровне объёмы поставок начинают коррелировать с циклами закачки и отбора газа из итальянских подземных хранилищ и с графиками регазификации СПГ.

Перевозчики могут направлять часть объёмов дальше на восток - в Грецию и Болгарию - либо оставлять их в Италии для покрытия сезонных колебаний спроса. Когда данные о трубопроводах и хранилищах публикуются своевременно, обещание превращается в конкретную дату поставки, вокруг которой кредиторы и покупатели могут строить свои планы.

Стратегическая основа - это Меморандум о взаимопонимании между ЕС и Азербайджаном о стратегическом партнёрстве в сфере энергетики от июля 2022 года, который предусматривает поставку в ЕС "не менее 20 млрд кубометров в год" к 2027 году.

Судя по текущим показателям, достижение этой цели потребует чёткого исполнения обязательств с обеих сторон. Азербайджану необходимо поддерживать добычу на месторождении "Шах Дениз" на стабильном или слегка растущем уровне, обеспечивая бесперебойный транзит через Трансанатолийский газопровод (TANAP), где SOCAR является основным акционером. Одновременно TAP должен поэтапно увеличивать пропускную способность, а Италия - сохранять роль координатора закупок и балансировки в рамках системы ЕС.

Южный газовый коридор (ЮГК) возник в конце 2000-х годов как поддерживаемый ЕС маршрут, призванный диверсифицировать поставки и снизить зависимость от российского трубопроводного газа. Азербайджан предоставил не только ресурсную базу, но и политическую волю, чтобы превратить проект из концепции в действующую систему. Основная цепочка - расширенный Южно-Кавказский газопровод (SCPx), TANAP через территорию Турции и TAP в Италию - полностью соединилась в 2020 году после многолетних циклов разрешений и инвестиций.

Баку получает прибыль с добычи на шельфе, укрепляет союз с Турцией и одновременно сохраняет надёжный доступ к европейскому рынку. Европа же получает долгосрочный маршрут поставок с собственной инфраструктурой, правилами и логистикой.

Роль Рима развивалась параллельно с ролью Баку. Италия перешла от статуса крупного конечного рынка к функции транзитного узла для восточно-западных потоков. Азербайджан - от экспортёра одного месторождения к лидеру коридора, охватывающему добычу, транзит и теперь уже downstream-сегмент.

Высокие запасы газа в итальянских хранилищах снижают пики зимнего спроса, а стабильные поставки СПГ сглаживают краткосрочные колебания. Такая комбинация инструментов позволяет Италии направлять газ на Балканы при благоприятных ценовых спредах и возвращать объёмы обратно при необходимости. Она также вознаграждает азербайджанскую надёжность: когда Баку выполняет заявленные объёмы и предоставляет достоверные обновления, операторы по обе стороны могут планировать, а не импровизировать.

"План Маттеи", названный в честь основателя итальянской энергетической компании ENI, был инициирован премьер-министром Джордией Мелони в январе 2024 года. Он направлен на создание новой модели сотрудничества с африканскими странами и объединяет энергию, финансы и развитие в регионе Средиземноморья. Этот план связан с общеевропейской инициативой Global Gateway и с многосторонними финансовыми институтами, такими как Африканский банк развития.

Для Азербайджана преимущества заключаются в том, что партнёры по проектам фиксируют чёткие сроки и делят затраты на практические улучшения: новые компрессоры, более точные измерители, дополнительные соединительные узлы и поддержку трансграничных соединений. В рамках ЕС специальные комитеты определяют правила тарифообразования, порядок проведения аукционов на трубопроводные мощности и отчётность по выбросам.

Прозрачные тарифы, публикуемые заранее, позволяют азербайджанским поставщикам и итальянским покупателям заключать многолетние контракты без неожиданностей. Если мониторинг метана будет синхронизирован с реалистичными сроками ввода оборудования, то операторы смогут избежать переработок, а бронирование мощностей начнётся раньше.

Выход SOCAR на итальянский downstream-рынок замыкает цепочку между азербайджанским upstream и повседневными рыночными сигналами в ЕС. Продавец получает доступ к информации о запасах и спросе в Италии, о структуре розничных продаж и логистических ограничениях. Покупатель же получает партнёра, действующего по всей цепи - от добычи до конечного потребителя.

Такое двустороннее взаимодействие позволяет заранее переносить техобслуживание на TAP, а кредиторы видят, как газ будет монетизирован в Италии или, при необходимости, переориентирован на соседние рынки. В итоге небольшие, но критически важные для сроков задачи в midstream-сегменте воспринимаются как менее рискованные.

Практические шаги по реализации лежат в основном в Европе, но выгодны обеим сторонам. Например, краткий ежеквартальный отчёт, согласованный основными операторами и регулирующими органами, мог бы фиксировать окна техобслуживания, указывать периоды предоставления дополнительной мощности и перечень данных для публикации.

Регулярное обновление информации о потоках газа через TAP, уровне закачки в итальянские хранилища, объёмах регазификации СПГ и поступлениях из Алжира создаёт прозрачность для решений о направлениях поставок на восток или запад.

Риски не исчезнут, но не должны задавать тон. Морские работы могут задерживаться из-за буровых проблем или погоды, даже если "Шах Дениз" вводит новые скважины и контракты. Поставка оборудования может запаздывать, сертификация - замедлять ввод, а затянувшиеся тарифные решения - охлаждать интерес к бронированию мощностей.

Если СПГ окажется дешёвым и в избытке, покупатели могут воздержаться от бронирования трубопроводных мощностей, если условия окажутся недостаточно привлекательными. Изменения в экологических нормах в ходе проекта также могут увеличить расходы. Всё это не ново. Но улучшенное планирование, прозрачные данные и предсказуемые решения снижают риск того, что небольшая задержка перерастёт в упущенный сезон. Этот интерес одинаково разделяют и Баку, и Рим.

Газовый баланс Европы постепенно переходит к смешанной модели - гибкие поставки СПГ в сочетании с более устойчивой, но меньшей долей трубопроводных поставок. В этой модели сочетаются лидерство Азербайджана и координационная роль Италии. Сделка SOCAR-Italiana Petroli становится практическим шагом, соединяющим стратегию Азербайджана в области добычи и транзита с европейским хабом, способным превращать политические сигналы в реальные объёмы и даты поставок.

В геоэкономическом плане Южный газовый коридор превращается в прочный столп более широкой евразийской энергетической архитектуры. Европа продолжает снижать зависимость от российского газа. Центральное и Восточное Средиземноморье становятся более взаимосвязанными благодаря итальянским хранилищам, регазификационным мощностям и межсоединителям. Азербайджан, в партнёрстве с Турцией, укрепляет западное направление поставок, основанное на поступательном наращивании мощностей, достоверных графиках и прозрачных данных - без разовых гигантских проектов.

Если три ключевых условия сохранятся, цель ЕС на 2027 год станет достижимой и устойчивой:

Азербайджан поддерживает добычу на "Шах Денизе" на стабильном или растущем уровне, а TANAP выходит на 31 млрд кубометров в год в срок;

TAP завершает первую фазу расширения к 2026 году и готовится ко второй, основанной на твёрдых бронированиях;

Италия закрепляет роль координатора - балансируя внутренние потребности через хранилища и СПГ и направляя избыточные объёмы на восток и север при выгодных спредах.

Эффект от такой стратегии выходит за рамки чистых объёмов. Регулярная публикация данных и прозрачные аукционные календари снижают зимнюю волатильность цен и уменьшают риск экстренных закупок. Это укрепляет энергетическую политику ЕС по снижению зависимости от России, превращая диверсификацию в системную практику, а также усиливает дипломатические позиции Европы - от Чёрного до Средиземного моря - благодаря увязке обязательств с финансированием и реальными поставками.

Для Азербайджана это означает стабильные денежные поступления по графику, который он сам помогает формировать, более тесные связи с Турцией и Италией, а также укрепление позиций в пост-"Шах Дениз" эпоху. Для Европы - второй надёжный долгосрочный маршрут, работающий по плану.

SOCAR, приобретая Italiana Petroli , закрепляет присутствие Азербайджана в итальянском downstream-сегменте, усиливая связь между рыночными сигналами и работой Южного газового коридора. Азербайджан сохраняет роль ключевого игрока в добыче и транзите (через "Шах Дениз" и TANAP), а Италия - якорного координатора закупок, хранения, регазификации СПГ и распределения через TAP и региональные соединители.

Прозрачные данные о потоках, хранилищах и аукционных графиках превратят обещания в конкретные даты поставок. При достижении TANAP объёма в 31 млрд кубометров в год и поэтапном расширении TAP, при итальянской координации балансировки, цель ЕС на 2027 год может быть достигнута без строительства новых магистральных газопроводов. Итогом станет смешанная газовая модель, сниженная зависимость от России и укреплённые позиции Европы в Средиземноморье.