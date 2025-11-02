Белый дом готовит запасные планы на случай отмены пошлин Верховным судом

Администрация президента США Дональда Трампа работает над запасными планами на случай, если Верховный суд признает незаконным введение американским лидером таможенных пошлин.

Как передает Day.Az, об этом в интервью телеканалу Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"У нас есть запасные планы, и торговая команда президента усердно работает над этими планами, но в конечном счете мы надеемся, что Верховный суд вынесет правильное решение", - сказала она.

Ливитт отметила, что важность этого дела "невозможно переоценить". "Президент должен быть в состоянии использовать свои полномочия, и мы надеемся, что Верховный суд прислушается к этому аргументу, честно посмотрит на закон, как уже многократно делал это в прошлом, и вынесет правильное решение. Не только для президента Трампа, но и для будущих президентов и их администраций", - добавила она.