Женская сборная Азербайджана по баскетболу сыграет товарищеский матч с турецким клубом

Сборная Азербайджана по баскетболу среди женщин проведет товарищеский матч с турецким клубом "Несибе Айдын Спор".
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, встреча состоится 9 ноября в 12:00 в Бакинском спортивном дворце.
Игра пройдет в рамках подготовки азербайджанской команды к отборочному этапу чемпионата Европы 2027 года (AVRO-2027).
