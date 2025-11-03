Изменены критерии отнесения предприятий к категориям бизнеса в Азербайджане

Внесены изменения в постановление Кабинета министров "Об утверждении критериев классификации субъектов микро-, малого, среднего и крупного предпринимательства".

Как сообщает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, министерству экономики Азербайджанской Республики поручено организовать классификацию субъектов предпринимательства, действовавших в течение года, а также вновь созданных и ликвидированных, по категориям микро-, малого, среднего и крупного предпринимательства с учетом этих критериев и обеспечить не позднее 10 мая года, следующего за завершением отчетного года, передачу соответствующей информации в режиме реального времени в Государственный комитет по статистике Азербайджанской Республики и "Единый информационный реестр проверок в сфере предпринимательства".

Данным постановлением также внесены изменения в "Критерии классификации субъектов микро-, малого, среднего и крупного предпринимательства". Таким образом, классификация предпринимателей по категориям микро-, малого, среднего или крупного предпринимательства осуществляется министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики в соответствии с настоящим постановлением.

Классификация определяется министерством экономики Азербайджанской Республики за отчетный год на основании сведений, представленных в министерство экономики и внесенных в реестр Государственной налоговой службой при министерстве экономики об этих субъектах предпринимательства, и обновляемых в режиме реального времени при изменении данных о критериях. Льготы и освобождения предусмотренные налоговым законодательством, применяются для целей налогообложения в течение отчетного года, к которому относятся показатели, служащие основой для определения критериев классификации субъектов предпринимательства. Если критерии классификации субъектов предпринимательства (за исключением новосозданных и ликвидированных субъектов предпринимательства) не меняются в течение отчетного года, классификация этих субъектов предпринимательства по критериям, установленным за предыдущий год, остается в силе.