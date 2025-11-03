В Азербайджане повысят акциз на импорт этих автомобилей - ПОДРОБНОСТИ
С 2026 года в Азербайджане увеличится акциз для импортируемых легковых автомобилей, возраст которых превышает 7 лет.
Как передает Day.Az, это предусмотрено в проекте поправок к Налоговому кодексу, обсуждённом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Согласно действующему законодательству, акцизная ставка рассчитывается в зависимости от объёма двигателя автомобиля:
- при объёме до 2000 куб. см - по 0,30 маната за каждый куб. см;
- при объёме до 3000 куб. см - 600 манатов + 5 манатов за каждый куб. см, превышающий 2000;
- при объёме до 5000 куб. см - 18 600 манатов + 35 манатов за каждый куб. см, превышающий 4000;
- при объёме свыше 5000 куб. см - 53 600 манатов + 70 манатов за каждый куб. см, превышающий 5000.
Для автомобилей с объёмом двигателя свыше 3000 куб. см и возрастом более 3 лет применяются отдельные ставки:
- при объёме до 4000 куб. см - 5600 манатов + 15 манатов за каждый куб. см свыше 3000;
- при объёме до 5000 куб. см - 20 600 манатов + 40 манатов за каждый куб. см свыше 4000;
- при объёме свыше 5000 куб. см - 60 600 манатов + 80 манатов за каждый куб. см свыше 5000.
В настоящее время, если импортируемый автомобиль произведён более 7 лет назад, к рассчитанной сумме акциза применяется повышающий коэффициент 1,2 для бензиновых двигателей и 1,5 для дизельных.
Согласно новому законопроекту, с 1 января 2026 года коэффициенты будут увеличены:
- для бензиновых автомобилей - до 1,5,
- для дизельных - до 2.
Изменения направлены на ограничение ввоза старых автомобилей и стимулирование обновления автопарка в стране.
