В Азербайджане повысят акциз на импорт этих автомобилей

С 2026 года в Азербайджане увеличится акциз для импортируемых легковых автомобилей, возраст которых превышает 7 лет.

Как передает Day.Az, это предусмотрено в проекте поправок к Налоговому кодексу, обсуждённом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно действующему законодательству, акцизная ставка рассчитывается в зависимости от объёма двигателя автомобиля:

- при объёме до 2000 куб. см - по 0,30 маната за каждый куб. см;

- при объёме до 3000 куб. см - 600 манатов + 5 манатов за каждый куб. см, превышающий 2000;

- при объёме до 5000 куб. см - 18 600 манатов + 35 манатов за каждый куб. см, превышающий 4000;

- при объёме свыше 5000 куб. см - 53 600 манатов + 70 манатов за каждый куб. см, превышающий 5000.

Для автомобилей с объёмом двигателя свыше 3000 куб. см и возрастом более 3 лет применяются отдельные ставки:

- при объёме до 4000 куб. см - 5600 манатов + 15 манатов за каждый куб. см свыше 3000;

- при объёме до 5000 куб. см - 20 600 манатов + 40 манатов за каждый куб. см свыше 4000;

- при объёме свыше 5000 куб. см - 60 600 манатов + 80 манатов за каждый куб. см свыше 5000.

В настоящее время, если импортируемый автомобиль произведён более 7 лет назад, к рассчитанной сумме акциза применяется повышающий коэффициент 1,2 для бензиновых двигателей и 1,5 для дизельных.

Согласно новому законопроекту, с 1 января 2026 года коэффициенты будут увеличены:

- для бензиновых автомобилей - до 1,5,

- для дизельных - до 2.

Изменения направлены на ограничение ввоза старых автомобилей и стимулирование обновления автопарка в стране.