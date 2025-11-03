Объявлены исполнители, которые выступят на одной сцене с Пласидо Доминго, и программа концерта

Объявлена ​​программа концерта легендарного тенора Пласидо Доминго в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, помимо Пласидо Доминго (баритон), на концерте, который состоится 14 ноября в Центре Гейдара Алиева, выступят его сын Пласидо Доминго-младший (Placido Domingo Jr), народный артист Юсиф Эйвазов (тенор), заслуженная артистка Афаг Аббасова (сопрано) и швейцарская оперная певица Дарья Рыбак (Daria Rybak, сопрано).

Государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли будет дирижировать известный итальянский дирижер Франческо Иван Чампа (Francesco Ivan Ciampa).

В программе вечера прозвучат произведения мировой классики, такие как Дж. Пуччини, Дж. Верди и П. Масканьи. Пласидо Доминго и на этот раз приготовил сюрприз для азербайджанской публики. Легендарный певец Доминго и другие участники вечера вместе исполнят одну из известных азербайджанских народных песен.

Пласидо Доминго не впервые обращается к азербайджанским композиторам. Напомним, что в 2010 году великий певец исполнил песню Тофика Гулиева "Sənə də qalmaz" на торжественной церемонии, посвященной 87-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Подробная информация о концерте, который состоится 14 ноября, доступна на сайте iTicket.az и в пунктах продаж билетов.