Art Weekend в Баку - в Азербайджанской государственной академии художеств прошли Дни открытых дверей

В рамках Фестиваля искусств "Полет в Баку. Арт-уикэнд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW), организованного Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA при партнерстве с министерством культуры Азербайджана, в Азербайджанской государственной академии художеств прошли Дни открытых дверей, сообщает Day.Az.

Посетители с большим интересом наблюдали за учебным процессом, проходившим в мастерских по направлениям: живопись, графика, скульптура, художественное ткачество и керамика. Гости с восхищением отмечали художественно-эстетические особенности и разнообразие представленных специальностей.

В мастерской живописи особое впечатление произвели демонстрация пластических решений будущих художников и процесс работы над натюрмортом. В скульптурной мастерской посетители с интересом наблюдали, как из обычной глины, пластилина или камня рождается произведение искусства - человеческий портрет или фигура.

Большой интерес вызвал также учебный процесс на кафедре графики. Работы студентов, выполненные в различных техниках и материалах - на бумаге, дереве, в металле и камне, и особенно гравюры, привлекли большое внимание гостей.

Древнее и живое искусство Азербайджана - ковроткачество, а также популярное во всем мире искусство гобеленов также были в центре внимания. Посетители могли шаг за шагом наблюдать за процессом создания ковра или гобелена. В мастерской керамики гостей впечатлили творческие подходы и оригинальные работы студентов.

Большинство посетителей составили школьники, что свидетельствует об их интересе и стремлении к художественным специальностям.

Дни открытых дверей запомнились как знаковое событие, способствующее формированию у молодого поколения любви к искусству, творческого мышления и эстетического вкуса.