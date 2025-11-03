https://news.day.az/officialchronicle/1792760.html Президент Ильхам Алиев: За последние десять лет средства, выделяемые азербайджанской науке, увеличились более чем вдвое За последние десять лет средства, выделяемые азербайджанской науке, увеличились более чем вдвое. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев: За последние десять лет средства, выделяемые азербайджанской науке, увеличились более чем вдвое
За последние десять лет средства, выделяемые азербайджанской науке, увеличились более чем вдвое.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.
"В период моего президентства внимание к этому направлению, то есть развитию азербайджанской науки, также уделялось в соответствии с политикой Великого лидера. Было предпринято много шагов", - добавил глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре