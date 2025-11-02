В Армении арестованы брат и племянник Гарегина II

Брат католикоса всех армян Гарегина II - Геворг Нерсисян - и его племянник Амбарцум Нерсисян были задержаны по обвинению в хулиганстве и препятствовании предвыборной агитации.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошёл в общине Вагаршапат Армавирской области, где 16 ноября должны состояться выборы в органы местного самоуправления.

По версии следствия, 1 ноября Геворг Нерсисян вместе со своими сыновьями якобы помешал проведению агитационной кампании кандидата от партии "Республика" Арутюна Мкртчяна. Последний ранее разместил в Facebook сообщение с соответствующими обвинениями.

По словам адвоката, следственные органы приняли решение о помещении 68-летнего Геворга Нерсисяна и его сына Амбарцума под стражу в ожидании дальнейшего ареста. Им предъявлены обвинения по статьям, связанным с хулиганством и воспрепятствованием избирательному процессу.