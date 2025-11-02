На грузино-армянской границе произошло землетрясение

Вечером 2 ноября в 4 километрах от грузино-армянской границы было произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Согласно информации, землетрясение ощущалось сильнее всего в городе Марнеули и немного слабее в столице Тбилиси.

По данным центра, подземные толчки магнитудой 4,4 были зафиксированы в 19:50 по тбилисскому времени.