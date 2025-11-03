Обсуждены перспективы создания совместной зоны свободной торговли между Ираном и Азербайджаном

Создание совместной зоны свободной торговли между Ираном и Азербайджаном может создать условия для расширения обменов в области экономики, технологий, сельского хозяйства, промышленности и логистики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, исполнительный директор иранской зоны свободной торговли "Араз" Хади Могаддамзаде заявил об этом на встрече с послом Ирана в Азербайджане Моджтабой Демирчилу, состоявшейся в Восточном Азербайджане, на которой обсуждались пути развития экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Он напомнил, что зона свободной торговли "Араз" расположена на пересечении важных международных коридоров, таких как Международный транспортный коридор "Север-Юг" и Шелковый путь. Эта зона может стать важным центром экономического развития Ирана и Кавказа, а также расширения промышленного, сельскохозяйственного и экономического обмена между Ираном и Азербайджаном.

По словам Могаддамзаде, в зоне "Араз" успешно функционирует ряд промышленных предприятий с участием азербайджанских и турецких инвесторов. Он подчеркнул, что зона открыта для представителей дружественных стран региона и приглашает местных и зарубежных инвесторов воспользоваться её возможностями.

Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу, в свою очередь, выразил удовлетворение процессом развития зоны и назвал её одним из основных центров двустороннего экономического сотрудничества. Он также отметил, что интеграция зоны "Араз" с азербайджанскими рынками и использование логистических и промышленных преимуществ будут способствовать дальнейшему росту товарооборота между двумя странами.