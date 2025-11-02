https://news.day.az/autonews/1792583.html Названы самые опасные всесезонные шины Немецкий журнал AutoBild опубликовал результаты ежегодных тестов всесезонных шин. Как передает Day.Az, тест включает в себя торможение на сухом покрытии на скорости 100 км/ч, а также на мокром асфальте на скорости 80 км/ч. Приемлемым считается тормозной путь не более 66,9 м.
Названы самые опасные всесезонные шины
Немецкий журнал AutoBild опубликовал результаты ежегодных тестов всесезонных шин.
Как передает Day.Az, тест включает в себя торможение на сухом покрытии на скорости 100 км/ч, а также на мокром асфальте на скорости 80 км/ч. Приемлемым считается тормозной путь не более 66,9 м.
В список самых худших вошли шины Tigar All Season, Imperial All Season Driver, Star Performer Solar 4S, Nankang Cross Seasons AW-6, Debica Navigator 3, Davanti Alltoura, Fulda MultiControl, Berlin Tires All Season и Goodride All Season Elite Z-401.
