«Челси» отменил публичные мероприятия в Баку перед матчем

Стала известна программа визита в Баку английского клуба "Челси", который станет гостем "Карабаха" в IV туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, информацию об этом передает пресс-служба агдамского клуба.

Лондонская команда прибудет в столицу Азербайджана за день до матча - 4 ноября. В программе пребывания "аристократов" в Баку не предусмотрены предматчевая пресс-конференция и открытая тренировка.

Отметим, что встреча "Карабах" - "Челси", которая состоится 5 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 21:45. После первых 3 туров на счету обеих команд по 6 очков. Чемпион Азербайджана находится на 13-й, а лондонский клуб - на 11-й позиции.