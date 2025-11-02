В Азербайджане произошло еще одно землетрясение

На территории Исмаиллинского района Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,1.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы сегодня в 02:50 по местному времени. Эпицентр толчков находился в 21 километрах к северу от станции Исмаиллы.

Землетрясение не ощущалось.

Ранее мы сообщали, что в субботу на территории Исмаиллинского района произошло землетрясение магнитудой 3,4.