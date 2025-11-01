В Азербайджане произошло землетрясение

На территории Исмаиллинского района Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Согласно информации, землетрясение ощущалось в эпицентре магнитудой 4, в населенных пунктах Баскал и Лахидж, а также в селе Ахан и прилегающих населенных пунктах магнитудой 3.

Эпицентр толчков находился в 20 километрах к северу от станции Исмаиллы.