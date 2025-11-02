США и Китай откроют новые каналы связи

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США и Китай договорились открыть новые каналы связи между военными для предотвращения конфликтных ситуаций и деэскалации возникающих проблем.

Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN со ссылкой на его страницу в Х.

После встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином Хегсет напомнил, что провел "столь же позитивную встречу" с министром обороны Китая Дун Цзюном.

"Мы с адмиралом согласны, что мир, стабильность и хорошие отношения - лучший путь вперед для наших двух великих и могущественных стран. <...> Как сказал президент Трамп, его историческая встреча "Большой двойки" задала тон для вечного мира и успеха для США и Китая", - написал Хегсет.

Он заверил, что министерство войны будет делать то же самое. Речь идет о мире через силу, взаимном уважении и позитивных отношениях.