Новое правило движения на круге «20 Января»

На участке круга "20 Января", относящемся к Ясамальскому району, где наблюдается интенсивное движение транспорта, внедрено новое регулирование.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", на пересечении московского проспекта с улицами Мюзэффара Гасанова и Зардаби нанесена жёлтая сетка.

Отмечается, что в этом месте часто образуются пробки, и автобусы, после проезда по своей полосе, тратят много времени, пытаясь пересечь перекрёсток. Нововведение предполагает, что автомобили теперь не имеют права останавливаться на участке, где нанесена жёлтая разметка.

Согласно новым правилам, если впереди затор, водители должны оставлять сетчатую зону свободной, чтобы не мешать движению автобусов и других транспортных средств, следующих справа.

Следует отметить, что за остановку автомобиля на участке с жёлтой сеткой предусмотрен штраф в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.