Водителей предупредили о мерах безопасности в непогоду

Отправляясь в путь в дождливую погоду проверяйте исправность автомобиля.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении к водителям Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Отмечается, что движение технически неисправных транспортных средств в дождливую погоду влияет на интенсивность дорожного движения в столице. В таких условиях поломка автомобилей на дороге приводит к образованию искусственных заторов. В результате затрудняется движение других транспортных средств и повышается риск ДТП.

Центр рекомендует водителям перед выездом проверять техническое состояние своих автомобилей. Особенно важно обратить внимание на состояние шин, исправность тормозной системы, работу стеклоочистителей и корректное функционирование световых приборов.

В дождливую погоду водителям следует быть особенно осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а при возникновении неисправности - остановить автомобиль у обочины. Это важно для безопасности как самих водителей, так и других участников дорожного движения.