Троих подозреваемых в ограблении Лувра освободили из-под стражи, их преследование прекращено.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По данным агентства, три человека отпущены после допроса. Таким образом под стражей остаются четыре подозреваемых в ограблении Лувра, им предъявлено обвинение. Отмечается, что двое из них непосредственно вскрывали витрины в музее, тогда как еще один ждал их под окнами на мотороллере.

Ранее агентство сообщило, что обвиняемой также является 38-летняя женщина из парижского пригорода Ла-Курнёв (департамент Сен-Сен-Дени).

Ранее мы сообщали, что неизвестные вломились в Лувр и украли драгоценности из коллекции Наполеона.