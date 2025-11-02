Азербайджан и Китай объединяют Евразию: Партнёрство в действии

Автор: Назрин Абдул, Azernews

Азербайджан и Китай продолжают расширять сотрудничество в сферах торговли, инвестиций и инфраструктуры. Отношения между двумя странами строятся на взаимном доверии и общих экономических интересах. Сейчас Баку и Пекин сосредоточены на создании более развитого и устойчивого транспортного партнёрства, которое укрепит связанность между Азией и Европой.

В этом контексте АО "Азербайджанские железные дороги" (ADY), входящее в AZCON Holding, усиливает сотрудничество с портом Сиань (Xi'an Port) для развития логистических и транзитных операций по Срединному коридору (также известному как Транскаспийский международный транспортный маршрут - TITR), являющемуся ключевым элементом инициативы "Один пояс, один путь" (BRI).

Председатель правления ADY Ровшан Рустамов провёл встречу с китайской делегацией во главе с мэром Сианя Е Ниупином, на которой обсуждалось будущее двустороннего сотрудничества в транспортной и логистической сферах.

По данным ADY, обе стороны подчеркнули важность визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай, который стал новым этапом в азербайджано-китайских отношениях.

Стороны подтвердили приверженность развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, важнейшего звена между Азией и Европой, проходящего через Центральную Азию, Каспийское море и Южный Кавказ.

Сотрудничество ADY с китайскими логистическими компаниями уже демонстрирует заметные результаты. В июле ADY назначила постоянного представителя в порту Сиань и открыла контейнерный терминал мощностью обработки 20 000 TEU в год. Этот шаг усилил координацию и позволил наладить оперативный обмен данными между азербайджанскими и китайскими партнёрами.

Операционные показатели свидетельствуют о значительном прогрессе: за первые девять месяцев 2025 года ADY перевезла 296 блок-поездов, из них 113 транзитных, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объём контейнерных перевозок составил 103 134 TEU, что примерно на 20 % превышает показатель 2024 года.

В рамках встречи ADY и Xi'an International Port Group подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU), направленный на укрепление сотрудничества по Срединному коридору. Документ подписали заместитель председателя ADY Ариф Агаев и генеральный директор порта Сиань Юань Сяоцзюнь.

Согласно меморандуму, стороны реализуют совместные инициативы, включая:

- повышение эффективности международных грузоперевозок;

- улучшение качества сервиса за счёт цифровизации и отслеживания грузов в реальном времени;

- развитие мультимодальных связей вдоль маршрута "Пояса и пути";

- модернизацию железнодорожной и портовой инфраструктуры, включая линию Баку-Тбилиси-Карс и каспийские транспортные механизмы;

- разработку устойчивого транспортного плана Срединного коридора для привлечения дополнительного транзитного потока.

Стороны также договорились рассмотреть возможность совместных инфраструктурных инвестиций, совместного использования логистических мощностей и даже создания совместного предприятия в Китае или Азербайджане для предоставления более эффективных грузовых услуг по упрощённой бизнес-модели.

Развивающееся партнёрство между Азербайджаном и Китаем демонстрирует, как инфраструктурное и торговое сотрудничество может перерасти во всеобъемлющие стратегические отношения. Для Китая углубление взаимодействия с Азербайджаном обеспечивает надёжный и эффективный транспортный коридор для грузов, следующих между Восточной Азией, Центральной Азией и Европой.

Для Азербайджана это сотрудничество усиливает роль страны как транспортно-логистического узла Евразии, способствует диверсификации экономики, росту доходов от транзита и модернизации национальной инфраструктуры.

Аналитики отмечают, что по мере изменения глобальных торговых маршрутов Срединный коридор становится надежным и конкурентоспособным направлением, соединяющим Азию и Европу и уменьшающим зависимость от северных маршрутов. Активное участие Азербайджана в этом процессе выводит страну в центр стремительно развивающейся евразийской логистической сети.

Порт Сиань, расположенный в центральном Китае, служит крупнейшим внутренним логистическим узлом и важными воротами для международной торговли. Несмотря на отсутствие выхода к морю, он обеспечивает западные и центральные регионы Китая доступом к мировым рынкам, соединяя их с Центральной Азией, Европой и Ближним Востоком.

Порт экспортирует электронику, текстиль и сельхозпродукцию в Европу и импортирует энергоресурсы, химическую продукцию и промышленное оборудование. Его растущее сотрудничество с Азербайджанскими железными дорогами добавляет новое измерение инициативе "Пояс и путь", укрепляя поток грузов через Срединный коридор.

Последний меморандум о взаимопонимании между ADY и портом Сиань символизирует общее видение более тесной евразийской связанности, основанной на развитии инфраструктуры, цифровых инновациях и устойчивых транспортных решениях.

Совместно развивая Срединный коридор, Азербайджан и Китай не только повышают эффективность торговли, но и формируют будущее трансконтинентальных перевозок, обеспечивая себе ведущие позиции в глобальной логистической трансформации.