В этой стране запретили покупку табака несовершеннолетним

На Мальдивах ввели запрет на употребление и покупку табака для всех, кто родился после января 2007 года.

Как передает Day.Az, об этом 1 ноября пишет газета The Guardian.

"В соответствии с новым положением лицам, родившимся 1 января 2007 года или позднее, запрещено покупать, использовать или продавать табачные изделия на Мальдивах. Запрет распространяется на все формы табака. Торговцы обязаны проверять возраст перед продажей", - передает издание текст документа.

Уточняется, что мера распространяется не только на граждан, но и на посетителей островного государства.

Согласно документу, сохраняется всеобъемлющий запрет на импорт, продажу, распространение, владение и использование электронных сигарет и всего необходимого для их употребления.

В материале говорится, что продажа табачных изделий несовершеннолетним на Мальдивах карается штрафом в размере $3,2 тыс., а использование вейпов - $320.

Закон был инициирован в мае 2025 года президентом Мохаммедом Муиззу. Он призван "защищать общественное здоровье и способствовать поколению, свободному от табака".

Отмечается, что Мальдивы стали первой страной, которая ввела общенациональный запрет на курение для целого поколения.