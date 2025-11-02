Раскрыты все характеристики Samsung Galaxy S26

Новые смартфоны Samsung выйдут с OLED-дисплеями, получат не меньше двух камер и процессор Exynos 2600.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Gadgets360 со ссылкой на известного инсайдера под ником Alchimist Leaks.

В конце октября Samsung призналась в разработке серии Galaxy S26. Инсайдер раскрыл почти все характеристики будущих моделей. Стартовой версией окажется Galaxy S26, который будет иметь 6,3-дюймовый OLED-экран, двойную камера с разрешением 50 мегапикселей и батарею емкостью 4300 миллиампер-часов.

Galaxy S26+ получит 6,7-дюймовый дисплей, к двойной камере 50 мегапикселей добавят телескопический сенсор разрешением 12 мегапикселей, также он выйдет с аккумулятором емкостью 4900 миллиампер-часов. Флагманский Galaxy S26 Ultra будет выделяться 6,9-дюймовым экраном, камерой с объективами разрешением 50, 50, 200 и 12 мегапикселей и батареей емкостью 5400 миллиампер-часов. Гаджет получит комплектный стилус.

Все модели серии - в зависимости от региона продаж - выйдут с процессором Exynos 2600 или Snapdragon 8 Gen 5 Elite.

Alchimist Leaks также рассказали, что Samsung окончательно отказалась от Galaxy S26 Edge. Вместо него она может представить еще более тонкий аппарат с 6,6-дюймовым дисплеем, чипом Exynos 2600 и двойной камерой разрешением 50 мегапикселей каждая.