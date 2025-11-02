YouTube начал массово удалять видеоинструкции по установке Windows

Система модерации YouTube на базе искусственного интеллекта начала удалять видео с инструкциями по установке Windows 11 на неподдерживаемые ПК или с использованием локальной учетной записи. Платформа классифицирует такие материалы как "содержимое, способное причинить вред здоровью или жизни".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Register.

Первым о проблеме сообщил YouTube-блогер Рич Уайт с канала CyberCPU Tech. По его словам, 25 октября с платформы было удалено его руководство по установке Windows 11 25H2 без обязательной авторизации через аккаунт Microsoft. В уведомлении YouTube указал, что контент нарушает правила о вредных и опасных действиях.

Уайт подал апелляцию, однако получил отказ через 10-20 минут. По его мнению, решение принималось автоматически, без участия человека. Аналогичная ситуация произошла на следующий день, когда блогер опубликовал ролик о способе установки Windows 11 на неподдерживаемых устройствах - видео вновь удалили спустя несколько часов. Апелляция была отклонена через минуту после подачи.

С аналогичными жалобами выступили и другие авторы, включая Britec09 и Hrutkay Mods. По их словам, YouTube массово удаляет обучающие материалы, связанные с обходом системных ограничений Windows, а обжаловать действия модерации невозможно.

Блогеры не исключают, что причиной удаления роликов могла стать ошибка алгоритмов ИИ. Вместе с тем Уайт предположил, что Microsoft могла повлиять на решение YouTube. Microsoft и Google ситуацию не комментировали.