В турецкой тюрьме нашли тело осужденного на 11 тысяч лет

Основатель криптовалютной биржи Thodex Фарук Фатих Озер, осужденный в Турции за мошенничество, найден мертвым в тюремной камере.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило турецкое издание NTV.

Тело Озера обнаружили в камере тюрьмы в Текирдаге на западе Турции. По данным издания, генеральная прокуратура города начала расследование инцидента. Сообщается, что следствие рассматривает версию с самоубийством.

Озера экстрадировали в Турцию из Албании и в сентябре 2023 года приговорили к 11 196 годам лишения свободы по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупных размерах. Известно, что основатель криптобиржи отбывал наказание в одиночной камере в тюрьме строго режима. Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.