Эльдара Амирова и ранее арестовывали

Как сообщалось ранее, Эльдар Амиров, до недавнего времени помощник Рамиза Мехтиева, был арестован.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, Эльдар Амиров имеет степень доктора политических наук и в период руководства Рамиза Мехтиева Национальной академией наук Азербайджана (НАНА) занимал должность руководителя секретариата Академии.

Эта должность была учреждена после назначения Рамиза Мехтиева президентом НАНА, и первым назначенным на неё стал именно Эльдар Амиров.

Ещё в 2022 году Амиров был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью из-за многочисленных жалоб на его действия.

По решению Наримановского районного суда он был подвергнут 30 суткам административного ареста. Жалобы касались вымогательства денег под предлогом трудоустройства.

Ранее выдвигались предположения, что Эльдар Амиров является племянником супруги Рамиза Мехтиева, однако эта информация не подтвердилась.

Теперь же, по решению суда, Эльдар Амиров арестован по делу, связанному с Рамизом Мехтиевым, и обвиняется в участии в попытке государственного переворота.

Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отмечается, что Эльдар Амиров ранее работал в Администрации Президента, когда её возглавлял Рамиз Мехтиев, а в последние годы занимал должность его помощника.