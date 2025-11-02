https://news.day.az/society/1792646.html В Каспийском море произошло землетрясение В Каспийском море произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). По информации, землетрясение магнитудой 3,2 балла произошло в 18:46 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 72 километров.
