В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). По информации, землетрясение магнитудой 3,2 балла произошло в 18:46 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 72 километров.