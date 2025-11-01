Трамп может стать первым действующим лидером США, посетившим слушания в Верховном суде

Американский лидер Дональд Трамп может стать первым действующим президентом США, присутствующим на устных прениях в Верховном суде, если посетит слушания по пошлинам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет агентство Bloomberg.

Трамп ранее заявлял, что хотел бы лично посетить слушания, на которых будет решаться судьба введенных им импортных пошлин. За более чем двухсотлетнюю историю Верховного суда ни один действующий президент не присутствовал на прениях, отмечает Bloomberg со ссылкой на Клэр Кушман, директора отдела публикаций в Историческом обществе Верховного суда. Появление Трампа на заседании может позволить администрации оказать на суд давление и добиться отмены решения о незаконности тарифов, но участие американского лидера в слушаниях пока остается под вопросом, поскольку в тот же день ожидается его выступление на бизнес-форуме в Майами (штат Флорида), добавляет агентство.

Верховный суд назначил на 5 ноября слушания по делу о законности многих введенных американской администрацией пошлин. Разбирательство было начато в связи с тем, что группа представителей бизнеса подала иск к властям США, заявив, что тарифы незаконны и наносят ущерб их компаниям. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Администрация Трампа 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.

Трамп и высокопоставленные представители его администрации, включая министра торговли Говарда Латника и представителя на торговых переговорах Джеймисона Грира, неоднократно заявляли о необходимости признать пошлины законными, объясняя, что в противном случае под угрозой окажутся торговые переговоры США с другими странами и уже заключенные сделки.