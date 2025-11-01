Поезд разорвал фуру с фруктами в Нидерландах

В Нидерландах на железнодорожном переезде пассажирский поезд протаранил фуру, перевозившую фрукты. В ДТП пострадали пять человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Metro и публикует видеозапись инцидента.

"Грузовик проехал сквозь ограждение на переезде в тот момент, когда там проходил поезд. С неба посыпались десятки груш, разлетаясь во все стороны, а трейлер разбился вдребезги", - отмечается в публикации.

Все пять человек, пострадавших в аварии, находились в грузовике. ДТП произошло около 11:30 по местному времени.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что перед самым переездом дорога резко поворачивает. В момент столкновения водитель медленно двигался через пути и тягач успел их проехать.

Основной удар пришелся на полуприцеп.