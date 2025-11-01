https://news.day.az/world/1792421.html В Танзании продолжаются протесты - ВИДЕО Несмотря на то, что Самия Сулуху Хассан была объявлена победителем выборов в Танзании, протесты в стране продолжаются и сегодня. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
