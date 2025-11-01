Камнепад поразил грузовик на горной дороге в Китае

Крупный камень ударил по машине, из-за чего прицеп оторвался от тягача и упал в пропасть.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ситуация была крайне опасной, но кабина не была повреждена напрямую, и водитель выжил.