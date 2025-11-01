https://news.day.az/world/1792465.html Камнепад поразил грузовик на горной дороге в Китае - ВИДЕО Крупный камень ударил по машине, из-за чего прицеп оторвался от тягача и упал в пропасть. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ситуация была крайне опасной, но кабина не была повреждена напрямую, и водитель выжил.
Камнепад поразил грузовик на горной дороге в Китае - ВИДЕО
Крупный камень ударил по машине, из-за чего прицеп оторвался от тягача и упал в пропасть.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ситуация была крайне опасной, но кабина не была повреждена напрямую, и водитель выжил.
