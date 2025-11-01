Драгоценные «гранулы» Камала Абдуллы

Автор: Эльмира Ахундова, Народный писатель Азербайджана

Порой, посреди суматохи и кутерьмы повседневности, бывает полезно на несколько минут замедлить шаг, остановиться, чтобы прислушаться к своему внутреннему голосу или голосам живших до тебя выдающихся личностей. Омар Хайям, Пушкин, Толстой, Низами и другие корифеи мысли подскажут тебе, как поступать в той или иной критической ситуации, с кем дружить, а от кого лучше отдалиться навсегда, что такое истинная верность и как отличить настоящего друга от предателя. В последнее время этот жанр коротких поучительных афоризмов стал необычайно востребован, особенно в Интернете и социальных сетях.

По-видимому, восполнить пробел, существующий в этом жанре в азербайджанской литературе, призвана необычная книга, принадлежащая перу Народного писателя Камала Абдуллы. В ней собраны короткие (иногда более развернутые) афоризмы - квинтэссенция, суть, главная мысль того или иного прозаического или поэтического произведения автора - будь то эссе, пьеса или стихотворение.

Темы этих коротких "жемчужин", этой золотой "руды", гранул, как назвал их сам автор, многообразны как наш мир, их можно нанизывать на нить бесконечно, ибо Камал Абдулла - автор плодовитый и за десятилетия литературно-художественного творчества таких гранул накопилось на несколько полновесных томов.

Однако до сих пор выпущена одна книга под названием "Seçmələrin seçməsi - qranulalar" ("Избранное из избранного - гранулы"). О ней-то мы сегодня и поговорим. А попутно будем вчитываться в эти гранулы, переведенные с азербайджанского языка на русский вашим покорным слугой.

В принципе жанр "Гранул" можно охарактеризовать как короткие эссе. И, если кто помнит, этот жанр в мировую литературу в ХVI веке привнес французский писатель и философ Мишель де Монтень, оказав тем самым огромное влияние на развитие европейской литературы.

Вот несколько примеров из этих "Опытов", которые и сегодня, спустя более чем 400 лет, кажутся весьма современными и актуальными:

"Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть".

"Если хочешь излечиться от невежества, надо в нем признаться".

"Нет слов, чтобы высказать, насколько я отдыхаю и успокаиваюсь при мысли о том, что книги всегда рядом со мной, чтобы доставить мне удовольствие, когда наступит мой час, и ясно сознавая, насколько они помогают мне жить. Они - наилучшее снаряжение, каким только я мог бы обзавестись для моего земного похода, но я крайне жалею людей, наделенных способностью мыслить и не запасшихся им".

Впоследствии многие писатели прибегали к этому оригинальному жанру, делая общественным достоянием собственные, порой очень личные, даже сокровенные, мысли. В русской литературе ХХ века для меня таким писателем является прежде всего замечательный Юрий Олеша с его дневниками "Ни дня без строчки" (помните его знаменитое? "В конце концов неважно, чего я достиг в жизни, - важно, что я каждую минуту жил"). В азербайджанской литературе Народный писатель Азербайджана Эльчин более 10 лет назад издал книгу "Время и слово", на которую я тогда тоже написала рецензию. Это были задушевные мысли большого писателя по поводу прочитанного произведения или великого писателя. Иногда это были емкие размышления, а порой хлесткие афоризмы, мини-шедевры, например, "Некоторые книги подобны падшим женщинам: идут по рукам", или: "Есть такие романы, которые по недосмотру появились на свет мертворожденными, но получили право на жизнь".

В последнее время я с удовольствием читаю мини-опусы талантливого публициста, главного редактора "525-й газеты" Рашада Меджида. Он скромно называет их "Qələmsiz yazılanlar" ("Написанное без пера").

Это уже "Опыты" XXI века, рожденные в глубинах Интернета и социальных сетей. Среди "гранул" Рашада встречаются очень оригинальные и актуальные мысли, например, "если кто-то говорит долго, значит, ему нечего сказать", или "прошло более 100 лет, однако персонажи Мирзы Алекпера Сабира живее, чем прежде. К сожалению!".

В юбилейной статье о своем друге Рашад Меджид отмечал, что в книге "Написанное без пера", где собраны статусы, смс-эссе и прочая мини-продукция социальных сетей, он вспомнил эссе Камала Абдуллы. И подумал о том, что на некоторые из его статусов оказали влияние именно эти лаконичные, с глубоким смыслом "гранулы" Камала. В связи с чем он выразил писателю прилюдную благодарность.

...Жанр коротких эссе интересен, но очень сложен. Интересен потому, что люди всегда нуждались и нуждаются в мудрых советах, изречениях, которые бы показывали направление, вектор дальнейшего движения жизни индивидуума, общества или всего человечества. С другой стороны, сложен - ибо, с одной стороны, он требует величайшей искренности, прежде всего перед самим собой, и, во-вторых, энциклопедической образованности, глубокого знания и постижения лучших образцов мировой литературы и философской мысли. И при этом, анализируя наследие великих, обращаясь к тому ли иному шедевру литературы, культуры и пр., нужно не повториться, а сказать именно свое, выстраданное, веское слово.

Думаю, что Камал Абдулла - из тех больших писателей, которым веришь и которые обладают правом обращаться к читателю именно с такими необычными произведениями. В одной из своих гранул он, например, высказал, на первый взгляд, парадоксальную мысль: "Надо еще завоевать право на сомнение, у тебя должны быть для этого полномочия". Действительно, не сомневается лишь самоуверенная заурядность. Сомнения, поиск, рефлексия - путь к великим открытиям, будь то в науке, литературе или политике. Словно продолжая эту тему, Камал говорит в другой грануле: "К категоричным приказам следует относиться с осторожностью. Ведь у них может быть неожиданное прошлое". А ведь и вправду: любая категоричность исключает столь любимую Камалом нечеткую логику, изучению которой он посвятил уже не одну книгу. Поэтому мне также более по душе интеллигентское сомнение, нежели черно-белая категоричность.

Обращаясь к литературной тематике, Камал Абдулла пишет, что "в самой сути литературы, в ее "закваске" лежит кровь. Достаточно вспомнить Троянскую войну". Наверное, он прав: все великие произведения мировой классики так или иначе не смогли обойти тему большой и малой крови. Война питает и пропитывает большинство знаковых книг своей эпохи, будь то "Война и мир" Толстого или "Тихий дон" Шолохова.

Значительная часть гранул Камала посвящена осмыслению того или иного высказывания или в целом произведения какого-то большого писателя - от народных дастанов Кер-оглу и Китаби-деде-Горгуд до Физули, Джавида, современных поэтов - палитра чрезвычайно широкая. Не могу отказать себе в удовольствии перевести и процитировать несколько камаловских гранул на эту тему.

О творчестве Эльчина:

"Любовь к Карабаху, тоска по Карабаху у Эльчина обладает редчайшей впечатляющей силой. Даже написанное им на тему бакинских деревень источает аромат Карабаха".

О Рамизе Ровшане:

""К себе возвращается всё, к себе". Нельзя не восхититься глубиной этой маленькой строки".

О языке романа:

"Язык романа сегодня для всех словно больное место. И сведущий говорит об этом, и несведущий. Несведущий говорит на порядок громче".

Ах, как это метко! Мне отчего-то вспомнилось моральное линчевание Бориса Пастернака после выхода романа "Доктор Жеваго" и присуждения ему Нобелевской премии. Громче всего кричали на собраниях те литераторы, которые роман вообще не читали: "Не читал, но осуждаю".

Из этой же, "литературной", серии:

"К идее о том, что "литература должна быть близка народу" следует относиться с сомнением. Литература должна быть, по меньшей мере, на один шаг вперед. Чтобы кого-то вести за собой".

Или:

"Фолкнер: если писатель создает образы людей, которых он знал или видел, это кризис литературы. Не от образа к идее, а от идеи к образу. Вот путь литературы".

С этой мыслью можно, конечно, поспорить. Однако современное развитие постмодернистской литературы, к видным представителям которой причисляют Камала Абдуллу, идет именно по этому пути.

А вот еще, очень понравившаяся мне мысль:

"Два самых великих бессмертных образа в азербайджанской литературе - это образы аферистов. Один из них - Гаджи Ибрагимхалил алхимик, другой - Шейх Насрулла. А из-за них жалостливо выглядывает армия угнетаемых и невежд".

Еще две-три оригинальных мысли о литературе: "Литература всегда начинается там, где что-то обрывается. На ровном месте литература начаться не может".

"Когда контекст расширяется, текст становится глубже".

"Настоящий текст сам выбирает своего истинного читателя".

В книге много реминисценций и прямых цитат из собственного творчества Камала Абдуллы - его стихотворений, романов, пьес, а также из его любимого произведения, которому он посвятил большую часть своих научных исследований - эпосу "Китаби Деде Горгуд". Хотя в "Гранулах" много мыслей и образов, интересующих не только литературных "гурманов". Есть тематика, так сказать, общечеловеческая - законы жизни, судьба, верность, предательство, конечно же, любовь, конечно же, красота. Это короткие, порой словно выстрел, эссе о вечном.

Вот гранула о красоте:

"Достоевский: "Красота спасет мир". Так отчего же не спасает?!"

Гранула об истинной дружбе:

"Хороший друг - это еще и тот, кто обладает способностью слушать неустанно и непоколебимо".

Гранула об истинном героизме:

"Прометей не потому герой, что украл с Олимпа огонь и принес его людям. Смысл его имени - видевший впереди. Он знал, что его ждет после того как он украдет огонь с Олимпа и отдаст людям и каким мукам подвергнет его Зевс. Несмотря на это, следуя мифологической логике, Прометей приносит огонь людям. Он делает это, зная свое будущее. Это был истинный героизм".

Гранула об истинном благородстве:

"О,Генри: "Мы должны быть благодарны нищим. Они позволяют нам протянуть им руку помощи". Вот что такое высокая степень благородства!"

Гранула о недостижимой мечте:

"Не только у Одиссея, но и у каждого человека есть свой остров Итака, и каждый на протяжении всей жизни стремится туда вернуться".

Одного из героев Камю, приговоренного к смерти, спрашивают: каким ты представляешь себе загробный мир. Он отвечает: "... Хочу, чтобы там я мог вспоминать этот мир". И Камал добавляет от себя: "Прекрасная мечта. Если бы это действительно было так, умирать было бы не страшно".

Вообще теме жизни и смерти, жизни после смерти уделяется большое внимание в гранулах Камала Абдуллы. Например: "Обычно говорят: смерть - внутри жизни, смерть - продолжение жизни. А мне кажется, что наоборот: жизнь - внутри смерти, жизнь - продолжение смерти".

"Еще неясно, кому больше повезло - тому, кто умер, или тому, кто остался?!"

И еще одна, самая, пожалуй, пронзительная гранула. Читая и перечитывая ее, я вспоминала выступление Народного писателя Анара на панихиде его старинного друга Эльчина. Анар сквозь слезы говорил о том, что в силу своего солидного возраста один за другим теряет своих друзей и вынужден произносить прощальные спичи на их похоронах. Это действительно тяжело.

Вот что в своей грануле об этом говорит Камал Абдулла:

"Среди друзей существует страх (комплекс) остаться последним. Однако суть в том, что в любом случае кто-то среди них непременно останется в жизни последним. Хочет он того или нет. Несмотря на то, что оставшийся последним в живых, по логике, проживет дольше остальных, обычно никто из друзей не желает себе подобной судьбы. Никто не хочет остаться в одиночестве".

По-моему, очень грустно и очень верно подмечено...

* * *

"Избранное из избранного - гранулы" - это книга для неспешного чтения, для неоднократного возвращения к тем или иным страницам. Ее можно цитировать бесконечно, соглашаясь или споря с автором, размышляя об общечеловеческих ценностях, о сути литературы, о смысле жизни и смерти.

По словам Рашада Меджида, эта "книга возвращает тех, кто хорошо знаком с творчеством Камала Абдуллы, к уже прочитанным произведениям, оживляет его любимые темы и образы, напоминает о них. Однако эта книга интересна и тем, кто только знакомится с автором. Для того чтобы как следует "переварить" книгу, проникнуть во внутренний мир Народного писателя, ее надо читать медленно, с перерывами, с передышкой".

Хочется отметить высокий уровень издания книги. Я, грешным делом, подумала, что книгу печатали в Турции, до того в этой книге все гармонично - и контент, и его изысканная, порой ювелирная подача. Прямо не книга, а произведение искусства! Оказалось, что и у нас дома могут издавать такие книги, чему я очень рада. Спасибо сотрудникам издательского дома "Эверест" за отличную работу. И моя отдельная благодарность автору, который как истинный ученый и профессионал, не забыл в начале книги назвать тех, кто вдохновил его на издание "Гранул", кто был составителем книги, кто взял на себя труд ее отредактировать, отрецензировать и пр. А то ведь часто тот или иной автор, публикуя свои книги, не удосуживается назвать ни редактора, ни переводчика, ни составителя. И это один из признаков дилетантизма, с которым мы, увы, часто сталкиваемся.

... Надеюсь, книгу Камала Абдуллы переведут и на русский язык, чтобы русскоязычная аудитория могла насладиться жемчужинами духовной мысли одного из самых неординарных представителей современной азербайджанской литературы. А я поздравляю своего старинного друга и коллегу, Народного писателя Азербайджана Камала Абдуллу с грядущим юбилеем и желаю ему новых интересных сюжетов, творческого полета и внутренней гармонии. Пусть твой талант, дорогой Камал, приносит радость и тебе, и всем нам, твоим почитателям!