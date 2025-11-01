https://news.day.az/society/1792380.html Задержан мужчина, размещавший в TikTok поддельные объявления В результате оперативных мероприятий, проведённых Огузским районным отделом полиции, задержан 27-летний Юсиф Исламов, который, злоупотребляя доверием граждан в социальных сетях, причинил им материальный ущерб.
