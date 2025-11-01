Задержан мужчина, размещавший в TikTok поддельные объявления

В результате оперативных мероприятий, проведённых Огузским районным отделом полиции, задержан 27-летний Юсиф Исламов, который, злоупотребляя доверием граждан в социальных сетях, причинил им материальный ущерб.

Как сообщает Day.Az, он размещал на странице "aksesuar auto" в TikTok ложные объявления о продаже автомобильных запчастей и требовал от покупателей заранее перевести оплату на свою банковскую карту для "доставки товаров по адресу".

Посредством подобных мошеннических действий Исламов завладел деньгами потерпевших.

По факту проводится расследование.