Корона северного сияния в Норвегии

В Норвегии во время мощной геомагнитной бури наблюдалось редкое природное явление - корона северного сияния.

Как передает Day.Az, яркие всполохи охватили небо над северными регионами страны, создавая эффект переливающихся зелёных, пурпурных и розовых оттенков.

Учёные отмечают, что подобная интенсивность сияния наблюдается крайне редко и связана с повышенной солнечной активностью последних дней.