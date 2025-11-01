https://news.day.az/world/1792354.html США развернули два авианосца вблизи Венесуэлы США разместили авианосцы "Iwo Jima" и "Gravely" на расстоянии, с которого возможен удар по Венесуэле. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на спутниковые снимки, опубликованные изданием Newsweek.
США развернули два авианосца вблизи Венесуэлы
США разместили авианосцы "Iwo Jima" и "Gravely" на расстоянии, с которого возможен удар по Венесуэле.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на спутниковые снимки, опубликованные изданием Newsweek.
Согласно информации, после серии ударов по подозрительным судам, занимающимся контрабандой наркотиков, вооружённые силы США усилили своё присутствие в Карибском море, что может свидетельствовать о росте готовности Пентагона к возможным военным операциям.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре