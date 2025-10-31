https://news.day.az/society/1792179.html Строительство Зангезурского коридора в направлении азербайджано-армянской границы выходит на финальную стадию - Хикмет Гаджиев - ВИДЕО Строительство Зангезурского коридора в направлении азербайджано-армянской границы выходит на финальную стадию. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в своем аккаунте в социальной сети X.
Строительство Зангезурского коридора в направлении азербайджано-армянской границы выходит на финальную стадию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в своем аккаунте в социальной сети X.
"Азербайджан прилагает большие усилия для налаживания региональных транспортно-логистических связей", - отметил Хикмет Гаджиев.
