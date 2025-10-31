Строительство Зангезурского коридора в направлении азербайджано-армянской границы выходит на финальную стадию

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в своем аккаунте в социальной сети X.

"Азербайджан прилагает большие усилия для налаживания региональных транспортно-логистических связей", - отметил Хикмет Гаджиев.