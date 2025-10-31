Еще одна выставка в рамках Art Weekend - «Предки»

30 октября в галерее Q Gallery в Ичеришехер открылась выставка "Предки". Она входит в число экспозиций, включенных в Art Weekend, проходящий в столице при организации Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения IDEA в партнерстве с Министерством культуры Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с выставкой ознакомились вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева.

Здесь современные представители азербайджанского искусства - Фаиг Ахмед, Рашад Алекберов, Орхан Гусейнов и Фарид Расулов - стремятся своими произведениями донести до настоящего времени отголоски прошлого и вновь пробудить в зрителях глубинные пласты национального духа.

В интервью АЗЕРТАДЖ художник Рашад Алекберов сказал, что его коллеги работают в другом стиле. Отметив, что в своих работах он больше использует теневые эффекты, мастер кисти рассказал, что идея организовать выставку возникла у них с коллегами: "У нас был совместный проект 15 лет назад. Но прошло время, мы изменились, изменились наши мысли. Мы решили, что темой нынешней выставки должны стать наши предки. Мы подумали, что людям будет интересно получить разную информацию о наших корнях и предках". Сообщив, что на выставке представлены три его работы, он сказал, что каждая из них вдохновлена пословицами и картины отражают его взгляд на них.

Художник Фарид Расулов в беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ рассказал, что в своих работах использует масляные и акварельные краски. Говоря об овцах, которые являются культом наших предков, художник отметил, что эти животные всегда были частью нашего образа жизни. "Наши предки, когда-то кочевали и жили в горах, всегда занимались овцеводством. Поэтому овцы для нас - своего рода тотем. Овцы также изображены на многих наших культурных памятниках", - добавил он.

Каждый сохраняемый нами обычай, каждая передаваемая нами история, даже наши особые черты лица, - это наследие бесчисленных поколений, которые жили, мечтали и творили до нас. Земля, которую мы называем домом, - это и колыбель жизни, и место, где безмолвно хранятся следы тех, кто сделал нас такими, какие мы есть. Благодаря мощным и различным художественным выражениям, выставка "Предки" приглашает посетителей к размышлениям сквозь слои памяти, традиций и культурного наследия. Она призывает нас задуматься о нашем месте в этой непрерывной цепочке и вспомнить, что однажды мы тоже станем звеном в формировании будущих поколений.

Фаиг Ахмед подготовил представленные на выставке "Предки" работы в основном минималистичной форме. Хотя созданные художником человеческие портреты внешне просты, они заставляют зрителя увидеть свои внутренние чувства.

Рашад Алекберов на выставке работает над концепцией "Пословицы". Он представляет слова, отражающие глубокую народную мудрость, посредством визуального искусства. Мастер уверен, что некоторые пословицы актуальны не только для своего времени, но и для будущих поколений, ведь они несут в себе мудрость, которая не утратит смысла даже спустя годы.

В своих работах Фарид Расулов изображает овец как основную тему. По его мнению, овцы являются тотемным символом. Овца и ягненок с древних времен были частью нашей жизни и главная цель выставки - показать эту связь, жизнь и символизм, передающиеся от наших предков до наших дней.

Орхан Гусейнов переносит зрителя в историю через детали, на которые многие уже не обращают внимания в повседневной жизни. В его произведениях оживают панорамы Родины - родного края, земли, озера и территорий, где жили и к которым привыкли люди. География и места представлены как территории, где когда-то жили наши предки и оставили свои следы, а теперь мы сами живем в этих местах, открываем их заново.

Выставка "Предки" призывает каждого человека осознать свое место в цепи поколений, напомнить о том, что мы также оставим след в формировании будущих поколений. В то же время, она подчеркивает, что пространство, то есть, земля - является не только колыбелью жизни, но и носителем памяти, хранящим следы наших предков в тишине.