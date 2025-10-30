Австралийская туристка найдена мертвой на острове

Пожилая туристка из Австралии погибла в круизе на острове Лизард в Великобритании.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Daily Mail.

Уточнятся, что круизное судно встало на якорь у острова Лизард, где пассажиры могли воспользоваться меньшими лодками для прогулок. Женщина входила в группу, поднимавшуюся на вершину горы Кукс-Лук, но по пути обратно она остановилась и, вероятно, заблудилась.

Туристку объявили пропавшей без вести вечером в субботу, после того как заметили, что она не вернувшись на корабль. Ее тело было найдено и извлечено со склона горы на следующий день.