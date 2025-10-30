Кем является задержанный глава ИВ Балакенского района?

Как сообщалось ранее, Служба государственной безопасности Азербайджана проводит операцию в Балакенском районе. В рамках операции, связанной с коррупционными правонарушениями и служебными преступлениями, сообщается о задержании главы Исполнительной власти района Ислама Рзаева и нескольких других официальных лиц.

Day.Az сообщает, что издание "Yeni Sabah" представило важные факты о задержанном главе ИВ района:

Ислам Рзаев родился в 1965 году в Гёйчае. В 1988 году окончил бакинский филиал Ленинградского финансово-экономического института по специальности "экономист". Трудовую деятельность начал в 1988 году в Финансовом управлении Гёйчайского района в должности старшего экономиста. Позже работал начальником отдела, начальником инспекции и заместителем руководителя в структурах Министерства по налогам Азербайджанской Республики по Гёйчайскому району и Низаминскому и Азизбековскому районам Баку.

Также занимал должность ведущего специалиста в ПО "Азеригаз". С 2007 года по 18 мая 2011 года работал заместителем начальника отдела аудита в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Женат, имеет троих детей.

С 18 мая 2011 года Ислам Рзаев занимает должность главы Исполнительной власти Балакенского района. Является членом правящей партии.