Задержан глава ИВ Балакенского района

Служба государственной безопасности Азербайджана проводит операцию в Исполнительной власти Балакенского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в рамках расследования коррупционных преступлений и должностных проступков были задержаны глава Исполнительной власти района Ислам Рзаев и ряд других должностных лиц.