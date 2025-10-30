В Сумгайыте пройдет первенство по дзюдо

В Сумгайыте пройдут соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 14 лет региона Абшерон-Хызы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, соревнования состоятся 1-2 ноября в Олимпийском спортивном комплексе Сумгайыта.

Цель турнира - сформировать базу юных дзюдоистов и определить спортсменов, которые на основании квот примут участие в чемпионате страны.

В соревнованиях примут участие 176 дзюдоистов, представляющих Абшерон, Хызы и Сумгайыт.