В Сумгайыте пройдет первенство по дзюдо
В Сумгайыте пройдут соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 14 лет региона Абшерон-Хызы.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, соревнования состоятся 1-2 ноября в Олимпийском спортивном комплексе Сумгайыта.
Цель турнира - сформировать базу юных дзюдоистов и определить спортсменов, которые на основании квот примут участие в чемпионате страны.
В соревнованиях примут участие 176 дзюдоистов, представляющих Абшерон, Хызы и Сумгайыт.
